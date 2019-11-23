法興：標指短期或可漲至3400點 惟明年走勢將逆轉

美國股市近期屢創新高，不過，法國興業銀行警告，建立在希望經濟增長出現反彈基礎上的股市升勢不會持久，因估計美國經濟正邁向明年的一次「溫和衰退」。

外電報道，法興策略師Sophie Huynh預期，儘管標普500指數在市場情緒高漲推動下，未來數月可能攀升至3,400點，因圍繞第四個迷你周期的演繹逐漸升溫，即經濟在經歷放緩後出現相似的增長途徑，正如2009年、2013年和2016年那樣，但預料該走勢不會長久。

Huynh認為，隨着經濟在2020年第二季和第三季陷入收縮，股市走勢將隨之逆轉。標指可能會下跌至少10%，然後再在明年年底回升至3,050點。年底目標比當前水平降低約2%。

法興估計標指成分股的利潤增速將在2020年保持疲軟，料增長1.8%至每股164美元。Huynh稱，投資者應避免科技及小型股，並青睞消費必需品而不是非必需品股。

事實上，摩根士丹利策略師Mike Wilson及瑞銀集團策略師Francois Trahan早前亦預測，標指將在2020年12月底之前下跌，認為經濟增長停滯無力支撐股市攀升。

投資者觀望中美貿易談判進展，美國股市周五(22日)做好，但全周仍錄得跌幅。道指收報27,875點，升109點或0.39%；標指收報3,110點，升6點或0.22%；納指收報8,519點，升13點或0.16%。全周計，道指、標指、納指分別累跌0.46、0.33和0.25%。標指和納指分別結束連續6周和7周的升勢。

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