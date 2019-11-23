美國禁受政府補貼電訊商購買華為中興設備
2019年11月23日 09:25
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(美聯社圖片)
美國聯邦通訊委員會(FCC)周五(22日)一致通過，將中國科技巨企華為和中興通訊(00763)列為對國家安全構成威脅，並禁止接受85億美元(約663億港元)政府補貼的美國電訊服務營運商，購買兩企業的設備和服務；同時建議其他服務供應商取消和取代現有的服務及設備。
華為發表聲明指出，華府在基於選擇性資訊、影射和錯誤假設下，不必要地損害自身利益，指：「這無根據的行動將對美國農村和欠發達地區人民的網絡連接產生深遠的負面影響。」又指FCC的決定將令服務變得更昂貴，「農村學校、醫院和圖書館會感受到影響。」
今年5月時，FCC一致通過拒絕中國電訊商中國移動(00941)在美國提供電訊服務，理由是中國政府或利用該公司，對美國政府展開間諜活動；委員會並檢視此前對其他中國企業批出的許可。
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