美國禁受政府補貼電訊商購買華為中興設備

華為發表聲明指出，華府在基於選擇性資訊、影射和錯誤假設下，不必要地損害自身利益，指：「這無根據的行動將對美國農村和欠發達地區人民的網絡連接產生深遠的負面影響。」又指FCC的決定將令服務變得更昂貴，「農村學校、醫院和圖書館會感受到影響。」

－－－－－－