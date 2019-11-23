1周10大驚奇：死硬派淡友「背水一戰」　會否成功？

2019年進入最後6個星期，回看《1周10大驚奇》引述的異象預言頗為準繩，除了3月15日曾警告跌浪開始，但「失準」，之後股市破位，異象4月5日起再次看好之外，其餘時間均能正確預測方向，尤其是7月27日警告，升市到7月30日為止，到了8月31日則預言處於「黎明前的黑暗」，9月7日更指最悲市況已過，股市直至年底都樂觀！

異象原預期12月要小心，惟上周情況突變，已警告再次看淡，亦印證每周觀察是必要的，大家不妨繼續在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。

【1、異象：標指/黃金比率預示股市等調整】

全球股市「火車頭」美股近期屢創新高，是否接近大冧市？須知道只要美股一冧，全球必然跟隨。若參考以下的「異象」，目前確實是偏高，別再奢望大升！

標指周四(21日)收報3,103點，金價則處於每安士約1,466美元，兩者比例在2.12左右。過去30年，標指/黃金的平均比率在2.07，故已略高於長期平均值，意味股市再大升空間不大。

自1970年以來，上述比率確實可以預示大市去向，例如1998至1999年，標指與黃金比率高達4或以上，結果美股於2000年3月見頂，然後暴跌。在2008年至2012年，這比率幾乎等於1，事後證明「大牛市」開端。(附圖一)

因此，金融博客ZeroHedge指出，上述比率可視為衡量市場風險情緒的有用指標，如果美股樂觀情緒上升，該比率亦會上升，反之亦然。

【2、異象：自研指標預示股市跌到年底】

除了標指/黃金比率，擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert本周亦表示，投資者由目前直至今年完結，也不要奢望美股能大升，反而很可能會出現顯著調整，主因是市場太樂觀了。

他指出，根據其自研的指標顯示，目前市場對短期股市看法「極度樂觀」，情緒指標處於65.6%，高於自2000年以來的95%時間，其中以上周五(15日)最極端。相反，1個月前則是偏悲觀的，股市則實現「憂慮中上升」，並創新高。換言之，往績預示股市短線再大升空間十分有限，反而可能出現跌市。

他表示，一旦上述指標高於或等於65.6%，反映代表美國細價股的羅素2000指數在接下來的1周平均跌0.3%；接下來的1個月平均跌1.4%；接下來的3個月平均跌0.9%；接下來的6個月平均跌0.4%。這意味着美股很可能會在接下來的數周出現跌幅，直至市場樂觀情緒緩和、甚至逆轉，才有機會完成調整。

【3、異象：4大警號預言12月一定大鑊】

除了上述兩個指標，大鱷也憑經驗警告，目前市場「太自滿」了，並列出4大警號。即目前最少有6個冧市警號亮起！

對沖基金Parplus Partners行政總裁Jim Carney本周表示，目前情況極不尋常，就是沒有壓力。他說：「我整個職業生涯當中，經常面對某程度壓力，但目前市場竟然是沒有壓力，只有少許不安。」

他直言，在看升期權當中見到「泡沫」，情況與2018年2月大冧市前差不多。雖然不肯定目前升浪何時轉向，但可以肯定必然突冧。

Sundial Capital Research主席Jason Goepfert更指，若以史為鑑，股市大波動將在「兩個月內」出現。他警告，目前美股的期權市場「自滿程度」(即大幅賭單邊市而欠缺對沖)是2007年以來首見，相信「下月或數月內」必然看到俗稱「恐慌指數」的VIX指數大波動，冧市也會隨之出現！

他上述提到的期權市場信號主要有4個，包括：美股10日認沽/認購期權比例相當低，反映市場極度看好短期市況；標指認沽/認購期權的溢價低於平均值，亦為2019年以來最低，反映市場不太願意為跌市「買保險」；截至11月5日，VIX指數淨沽空倉位超過20萬張，創下紀錄，由於VIX指數是反映恐慌，市場賭跌即意味着他們估計市場不會恐慌；VIX指數的4個月期合約價相對2個月期創下2018年1月以來最高，反映市場估計市場樂觀多兩個月左右。

【4、淡友也轉軚！小心股市真轉向】

除了6大警號，淡友轉軚往往也是指標！近年測市奇準，惟今年以來一直看淡美股的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson本周終於轉軚「看好」！他曾準確預測2018年美股的兩次大跌市，2017年更是唯一一位估中標指升上2,700點的華爾街分析員。

他在最新的報告上調標指今年底目標，最理想是升穿3,250點，而之前的目標一直在2,700至2,750點間，並指美股在2018年1月後已陷入「滾動型熊市」。所謂「滾動型熊市」，即股市累跌兩成，而且不能在12個月內完全收復跌市失地，可理解為「陰乾式下跌」或「慢熊」。

那麼，是甚麼改變他的立場呢？他表示，由於聯儲局的迅速放水行動，以及貿易緊張局勢有改善，令他認為美國明年將避免衰退。

他會否由「估神」變「燈神」？不足個半月就會揭曉...

【5、美「人肉錄音機」式托市 遲早變狼來了】

除了異象及淡友轉軚，「狼來了」可能更可怕！事緣美股上周再創新高，主因是白宮經濟顧問庫德洛表示，中美「接近」達成首階段貿易協議。其實，近這兩年，每當有白宮官員發表類似說法，股市都會隨之上揚，當中尤其以庫德洛為甚！不過，直至目前為止，中美仍沒有正式達成協議。以下是相關「語錄」：

●今年2月28日，庫德洛指中美出現「令人興奮」的進展

●今年4月3日，庫德洛指進展勢頭良好，由於中美恢復談判，令協議「更接近」達成

●今年10月4日，庫德洛預計將會有「正面驚喜」

●今年10月11日，庫德洛表示，中美已達致重大進展

●今年10月17日，庫德洛稱，有「很大動力」去完成貿易協議

●今年10月18日，庫德洛期望中美能在11月中旬簽協議

●今年10月21日，輪到總統特朗普表示，中美貿易協議進展「非常良好」

●今年11月8日，特朗普稱，中美接近達成協議

●今年11月14日，庫德洛稱，中美「接近」達成協議

美股著名分析員、券商Miller Tabak分析師Matt Maley警告，他們不斷「人肉錄音機」式地表示，「很快、很快達成協議」，但一星期過去、兩星期過去、三星期過去...這就等於今年4月時的畫面，真令人質疑今次股市升浪的持續能力。

【6、美股出現「少年股神」 牛市末路？】

異象、淡友轉軚、人為「狼來了」也未算，仲有「少年股神」！傳統智慧提醒，一旦媒體焦點落在「少年股神」或「散戶炒神」身上，就是「牛市末路」。然而，本周真的有！他的身家由17萬美元(約132萬港元)，變成150萬美元(約1,170萬港元)，但仍未打算獲利離場。

報道指出，在2010年春天，當年全球股市剛在金融海嘯後略作反彈，一位20多歲、在大學取得法律學士學位，而且在股市中曾經歷挫折的年輕人，仍然對股市長期趨勢「極度樂觀」。

他說：「我當時對全球經濟看法十分牛，明白奧巴馬(美國前總統)及聯儲局不會容許更多的美國核心投資銀行或商業銀行出現問題，會透過放水等措施打救它們。我當時只是不知道股市底在何方，以及熊市會歷時多久。」

(註：2010年，全球絕大部分投資者仍十分看淡前景)

由於他的樂觀，於是將「全副身家」投入市場「最具風險」的地方。他聲稱購買了大約10萬美元(約78萬港元)的Direxion Daily Financial Bull 3X shares，這是有關金融股的交易所買賣基金(ETF)，以及7萬美元(約54.6萬港元)的Direxion Daily S&P 500 Bull 3x shares，這是有關標指的ETF。

他說：「當我決定買入時，我是當作純粹的投機賭博，我能承受輸清光的風險，來證明自己的長期看法是對的。因為我當時仍年輕，可以重頭再來，儲更多的錢。」

他投資的ETF是有槓桿的，包含期指及衍生工具，若看中方向，能提供數倍回報，例如每當標指升1%，該ETF就會升3%；同樣道理，若看錯方向，輸的錢亦更多，是完全可以蝕清光。

結果他看中了，於是投資由17萬美元(約132萬港元)，飆至最高的150萬美元(約1,170萬港元)。他說：「我認為自己是十分幸運，因為現時已近40歲了，不會再作出類似決定，輸不起。」

然而，他仍未平倉！他透露，上月曾想過獲利，但結果沒有。他表示，希望等到2020年3月3日的「超級星期二」，看看美國總統候選人的表現。如果民主黨總統候選人沃倫或桑德斯「跑出」，就會離場。

他說：「我一直在考慮辭職，購買一輛貨車，然後改裝成露營車，駛入美國和加拿大的每個國家公園。看看會否做到。」

【7、淡友「背水一戰」：賭後市冧五成以上】

既然冧市異象四起，一班「死硬派大淡友」繼續選擇「背水一戰」！

獨創「投資氣候」理論，並由大學經濟學教授成功轉型做基金經理的John Hussman在上周五美股創新高後再次警告，股市在今次升市周期結束後，「很可能」要狂瀉50至65%。他警告，傳統智慧已表明，目前投資者是陷入「非理性亢奮」，往往是撞板告終。

他說：「投資者不要想得太複雜，投資的主要理念並非十分艱深，市場的高風險特徵是與極端行為和市場分化一樣，並出現過度擴張，而目前正正如此，估值已去到極端！根據我們的研究，股市前景已變得負面及分化。」

根據其研究，目前美國股市的被高估程度相當於1929年，如果往績正確，標指未來10至12年的總回報很可能是「負數」，而且整個下跌周期的跌幅可能高達50至65%。

他又警告，雖然美股上周五再創新高，但自11月8日以來，在紐交所買賣的500隻標指成分股當中，僅3.5%股份與指數一同破頂，與此同時，竟有超過40%股份低於200天線(在美股被視為「牛熊線」，等同港股的250天線)。

因此，Hussman呼籲投資者別被美股創新高所蒙蔽，真實狀況並不如眼見的那麼強，有十分大比例的股份是處於200天線以下。

儘管Hussman是長期淡友，之前數年睇冧市一直失準，但投資者亦不容忽視其測市往績，因一旦冧市，他的預測跌幅往往準確，意味股市確實有機會暴瀉60%或以上。舉例來說，在2000年3月，他預測科技股將暴挫83%，結果2000至2002年，科技股確實累瀉了83%左右；2007年4月，他估計標指要狂跌40%，結果在2007至2009年，標指累挫55%。

【8、淡友「背水一戰」：輸到入肉仍堅持「對着幹」】

講起淡友，2019年被指是「投資收益最好的一年」，截至目前，股票、債券、黃金，以及原油4種資產類別，都增長最少10%。然而，有投資大鱷卻仍錄得27%虧損，死因只有一個：就是與聯儲局「對着幹」。

全球知名大淡友、Horseman Global對沖基金公司掌門人Russell Clark今年的表現不太好，該基金10月虧損了6%，在過去5個月中，有4個月都是虧損，並將錄得創立以來回報最糟糕的一年，由年初至今虧損達27.05%，較2009年金融海嘯期間蝕24.72%更糟糕。

Clark今年5月表示，將把「全副身家」押注市場崩潰，他最新仍告訴投資者，旗下基金的股票淨淡倉倉位，現已達歷史最高水平110.87%，而作為對沖的債券淨好倉，只有60.59%。換言之，他仍然堅持「對着幹」，未感到「蝕入肉」。

不過，Clark逆水行舟還能維持多久？答案似乎是「沒有多久了」！據報，截至10月31日，該基金的資產管理規模縮至1.5億美元，較年初5.81億美元下降了75%。

另外，值得留意的是，外媒本周引述消息人士報道，由「鱷王」達利奧領軍的全球最大對沖基金Bridgewater，斥資15億美元(約117億港元)購入標指及歐股指數Euro Stoxx 50的認沽期權合約，押注明年3月前出現冧市。

【9、淡友期待！「神準」教授：特朗普會被彈劾】

到了此時此刻，淡友要一鋪贏凸，而好友則輸凹的話，就需要期待市場出現特大變數，其中可能之一是特朗普遭彈劾！

曾9度準確預測美國總統選舉結果的美國大學歷史教授Allan J. Lichtman本周表示，特朗普遭到彈劾是「無可避免」，並警告民主黨勿在調查設「時限」。

至於對明年大選預測，他稱仍未準備好預測誰會當選，「但我可以告訴你，民主黨終於拿出點勇氣，向前推進一個相當明顯的彈劾調查，而幫了他們。」

自1984年以來，他連續9次準確預測美國總統大選結果，包括2016年預言特朗普當選。

特朗普則再次強調，如果遭彈劾，股市會崩潰，經濟將陷入蕭條。

【10、淡友期待！通脹突飆 股市必冧】

另一個能令全球股市逆轉的就是「通脹」。目前各國央行感到疑惑的是，為何失業率已跌到數十年低位，但打工仔薪金一直沒有大升，令通脹呆滯？本周有研究指，原因可能是打工仔不太願意轉工！

報道指，雖然自2008年金融海嘯後，失業率逐步下降，但轉工頻率亦較慢，低於幾十年前。有經濟學家認為，薪金上漲的關鍵在於打工仔跳槽速度，所謂「魚唔過塘唔肥」，通常換工作才能讓薪金快速增加。

耶魯大學研究顯示，美國打工仔如果轉工，平均薪金較留任者高4%，與失業率相比，就業市場的跳槽數字，可能較失業更能預測薪金、通脹，以及生產力。

諾貝爾經濟學獎得主、勞工經濟學家皮薩里德斯表示，薪金上漲的最大原因是競爭，不管是實際轉職或是威脅要轉職。一旦觀察到勞工流動率下降，應會影響生產力和薪金增長。

一般來說，美國打工仔的職場生涯中，薪金增長有四成來自轉工，而非經驗或技能。事實上，美國失業率在2009年10月曾達10%高峰，但今年9月失業率降至50年以來最低的3.5%，10月為3.6%，但打工仔換工作的速度，最近才接近2008年金融危機前約5.8%水平。

澳洲財政部研究人員也發現，打工仔轉工比率每增加1個百分點，平均薪金增長率就會增加0.5個百分點。不過，研究人員指，在一年內轉工的澳洲勞工所佔比例，已從2000年代初的11%降至8%左右。

英國央行數據也顯示，英國打工仔轉工比率直到最近才恢復到危機前的水平，但仍較1970年代和1980年代巔峰時期低約25至30%。雖然失業率是半個世紀以來最低，但經過通脹調整後，英國的薪金仍低於十年前水平。

換言之，最近的轉工潮可能會催谷到通脹...

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