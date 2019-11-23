【恒指50年】累漲167倍　未來將更多變革及多元化？

恒生指數於1969年11月24日面世以來，見證香港經濟由英資、本地公司主導，到與中國融合愈來愈緊密的歷程。周日(24日)將迎來恒指50歲生日，50年間累計上升167倍。

彭博報道，儘管恒指有過多次大起大落，其整體仍遠超道指及台股等全球或地區主要股指的同期表現，展現香港經濟活力。而在恒指誕生初期，香港香港剛剛跨過一輪經濟低位及股災，此後經歷了由製造業中心向金融中心的轉變。時至今日，受到連續數月的抗議活動的拖累，香港經濟可能出現十年來的首次年度衰退，房屋銷售暴跌，就業市場轉弱。但是分析師認為，短期困境難以阻止恒指的發展步伐。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰稱，香港面臨諸如社會衝突的挑戰，而隨着深圳和上海的開放，加強競爭力。但香港過去經歷過很多次的危機，恒指在此期間都展現出韌性。

50年以來，恒指的走勢映射着香港金融市場增長的煩惱。從1974年的全球石油危機、1983年中英就香港回歸問題的談判陷入僵局、1998年的亞洲金融風暴，到2003年4月嚴重急性呼吸道綜合症(SARS)爆發、2008年雷曼兄弟倒閉引發全球銀行業危機，每一次恒指在重挫後，都能逐漸恢復並走向更高。

許氏認為，恒指表現出色是幾個因素的共同作用：香港開放型的經濟適逢其時趕上幾波全球化浪潮；中國1978年以來的改革開放及此後加入世界貿易組織；香港「一國兩制」的框架令其成為中國和全球雙向互通的管道，這也賦予港股獨一無二的地位。

安山資本執行董事Jackson Wong稱，過往10至20年間，中國公司的權重變得很大，恒指成為中國經濟狀況而非香港模式的反映，已經從一個本地指數變成走出去的中國企業的代表，香港公司的權重會進一步下降，而中國新經濟的一些公司會被不斷加入這個指數。

彭博數據顯示，中資公司數量在恒指成分股中的佔比，由2001年有數據時的21%升至最新的52%，香港公司數量則由61%降至34%，英國公司佔比亦由18%降至10%。

恒生指數有限公司預計於2020年首季進行有關恒指編撰方法的市場諮詢，將涵蓋多項議題，例如同股不同權公司等各類型股票是否符合納入資格，以及指數中金融業的權重問題等，並於5月公布結果。

Pegasus Fund Managers的執行董事Paul Pong指出，接下來將看到恒指有更多的變革，如同股不同權、第二上市的股票可能會進入恒生指數；同時亦會變得更多元化，內需和醫療保健行業的比重會提高，對指數穩定有好處，因為該些板塊更能對抗經濟下行。

【小知識】

恒生指數是由恒生銀行前董事長利國偉倡議成立。當年成立指數之原意乃作為內部參考，由於其後證實能夠準確反映市況，遂決定正式公開發布。而恒指始創人為關士光，他於1962年加入恒生，1969年初擔任恒生研究部主管時，受當時恒生主席、即該行創辦人之一的何善衡，以及總經理利國偉所託，要創立「屬於香港的道瓊斯指數」。

恒指是香港最早的股票市場指數之一。自1969年11月24日推出以來，一直獲廣泛引用，成為反映香港股票市場表現的重要指標。為進一步反映市場各類別證券的價格走勢，恒指於1985年推出分類指數，並把所有成分股分別納入金融、公用事業、地產和工商業四個分類指數中。

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