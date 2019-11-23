【減價實錄】希爾頓中心兩個月累劈162萬元

二手業主議價空間擴闊，不少地區錄得減價成交個案。

●希爾頓中心SSD期滿即鬆綁 兩個月累劈162萬元

世紀21奇豐物業分行經理袁麗詩表示，沙田希爾頓中心C座高層08室，實用面積475方呎，三房間隔。單位放盤兩個月，原叫價930萬港元，其後減價162萬元，減幅達17.4%，獲用家以768萬元承接，實用面積呎價16,168元。

據了解，原業主於2016年7月購入上址，當時作價575萬元，持貨3年額外印花稅(SSD)期滿鬆綁沽售，帳面獲利193萬元離場，單位期內升值34%。

●黃埔花園降價50萬元易手

中原地產分行經理袁顯岸表示，紅磡黃埔花園5期1座中層E室，實用面積503方呎，屬兩房間隔，望內園景，上月開價910萬元，期間曾調低叫價至880萬元，終以860萬元易手，累減50萬元，單位折合實用呎價17,097元。

據悉，原業主於2014年10月以630萬元買入單位，持貨5年，現轉手帳面獲利230萬元離場，單位期內升值37%。

●映御一房戶減價50萬元沽

中原地產分行副區域營業經理王勤學指出，元朗新晉屋苑一直深得用家歡心，其中入伙約兩年的映御，本月錄得兩宗成交。新成交包括2座低層B室，實用面積369平方呎，一房間隔，開價550萬元，議價後以500萬元沽出，平均實用呎價13,550元。

●南里壹號一房減價7%易主

利嘉閣地產分行助理分區經理鄭敬曦透露，堅尼地城南里壹號低層2室錄得二手成交，實用面積約244方呎，為一房連開放式廚房間隔，外望樓景。單位由叫價698萬元減至650萬元完成交易，當中減價48萬元或約7%，折合實用面積呎價約26,639元。

據悉，原業主在2014年9月以約522.5萬元買入上述單位，持貨約5年，現沽出轉手帳面獲利約127.5萬元，賺價約24%。

●薈晴減價5%離場 單位3年升值23%

世紀21奇豐物業區域經理莊瑞生表示，馬鞍山薈晴2座低層A06室，實用面積324平方呎，一房間隔。單位原叫價640萬元，獲買家以606.5萬元承接，減價33.5萬元，減幅5.2%，實用面積呎價18,719元。

原業主於2016年11月購入上址，當時作價492萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利114.5萬元離場，單位期內升值23%。

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