巴克萊：明年三款iPhone 12皆支援5G　設3D AR鏡頭

雖然今年蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone 11系列銷情勝預期，但市場人士都相信，2020年的5G版iPhone才是該公司未來的關鍵。外媒報道，巴克萊(Barclays)分析師Blayne Curtis從亞洲區的蘋果供應鏈廠商中得到信息，並在其分析報告中描劃了明年iPhone系列可能有的「特徵」。

他指出，明年的iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的內存記憶體可能增至6GB(iPhone 11 Pro為4GB)，而兩款高階手機都備有3D AR後攝鏡頭，加強AR(擴增實境)的應用；另外亦支援毫米波(Millimeter Wave)，以實現更高性能的5G服務。

至於平價版的iPhone 12，則預計仍只會配備4GB內存，規格大致上目前的iPhone 11差不多，但會提供5G版本。

另外，傳聞已久的iPhone SE2仍然在Apple的產品「路線圖」之中，預計明年1月至2月開始量產。為避免這款低成本iPhone影響iPhone 11，甚至是上代iPhone XR的銷情，該部低成本手機只配備4.7吋屏幕，並沿用Touch ID指紋識別系統，但會換上A13處理器，內存記憶體亦升級到3GB。

該報告預期iPhone 12系列仍按慣例，在明年9月發布；至於iPhone SE2則會於明年3月左右推出市場。

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