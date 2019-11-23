OECD今年4度降南韓經濟增長預測

與日本的關係轉趨惡劣，進一步打擊南韓的經濟。(Getty Images圖片)

南韓媒體報道，經合組織(OECD)將南韓今年的經濟增長預測從今年9月發表的2.1%，下降至2%，為一年內第四次調低增長預測，顯示當地經濟每況愈下，並且比預期中惡劣。

OECD稱，在中美貿易摩擦持續下，南韓經濟的不確定性加大，半導體市場疲軟導致當地出口及投資都放緩，消費信心亦正在減弱。

事實上，受到中美貿戰及與日本交惡兩大不利因素影響，當地出口已差不多連續12個月下滑，作為支柱的半導體產業遭受的打擊尤為嚴重。

OECD今年3月已將南韓的經濟增長預測，由2.8%降至2.6%，5月及9月亦分別再作下調。OECD指，為應對經濟困境，南韓應放寬貨幣政策，並採取擴張性的財政政策。

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