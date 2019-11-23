二手居屋今年成交註冊飆7.2% 金額創歷史新高
2019年11月23日 21:22
東網電視更多新聞短片
麗晶花園
受到「白居二」客源帶動，今年二手居屋成交急增。美聯物業援引土地註冊處資料指，2019年至今，二手居屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)的成交註冊錄4,195宗，較去年全年3,915宗高出約7.2%，表現跑贏同期二手私人住宅；而成交註冊金額更首度衝破200億元，暫錄約217.4億元，比去年全年高出逾一成，並且創有紀錄以來新高。
按屋苑劃分，本年至今成交註冊宗數最多的為九龍灣麗晶花園，暫錄123宗，較去年全年多約44.7%。
第二位則為火炭穗禾苑，年內至今錄104宗成交，亦較去年全年98宗高出約6.1%。至於第三位的天水圍天頌苑則暫錄100宗，較去年全年多33.3%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。