二手居屋今年成交註冊飆7.2%　金額創歷史新高

受到「白居二」客源帶動，今年二手居屋成交急增。美聯物業援引土地註冊處資料指，2019年至今，二手居屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)的成交註冊錄4,195宗，較去年全年3,915宗高出約7.2%，表現跑贏同期二手私人住宅；而成交註冊金額更首度衝破200億元，暫錄約217.4億元，比去年全年高出逾一成，並且創有紀錄以來新高。

按屋苑劃分，本年至今成交註冊宗數最多的為九龍灣麗晶花園，暫錄123宗，較去年全年多約44.7%。

第二位則為火炭穗禾苑，年內至今錄104宗成交，亦較去年全年98宗高出約6.1%。至於第三位的天水圍天頌苑則暫錄100宗，較去年全年多33.3%。

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