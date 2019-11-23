泰國央行：實施「強大劑量」貨幣政策空間有限

財經媒體彭博報道，泰國央行行長Veerathai Santiprabhob周六(23日)指，該國實行「強大劑量」貨幣政策的空間有限，他並且警告，關鍵利率不應是負數，因為這將造成很多結構性問題。

他又指，該國貨幣泰銖最近的飆升，可能令匯率超出了基本面所決定的水平，而且匯率波動性可能會加大。對於泰國而言，通脹目前並不是大問題，但金融穩定的風險，已成為該國貨幣政策的挑戰。

泰國央行為提振當地經濟，月初將利率下調至史上最低水平的1.25厘。央行當時表示，減息是由於當地經濟增長低於潛在水平，並預期今、明兩年的通脹都會低於目標水平。央行同時擔心泰銖強勢，很大程度上會影響經濟發展，如有必要，將針對泰銖匯價採取進一步措施。

2019年泰國經濟有可能錄得5年以來最低增速，但過去一年，泰銖兌美元升值超過8%，在新興市場貨幣中表現最佳，因而抑制了該國的出口和旅遊業。

－－－－－－