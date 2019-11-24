陳鳳珠　三大內地電訊營運商5G用戶規模將逐步增加

內地的經濟數據表現疲弱後，人行4年來首次調低逆回購操作利率，而11月份1年期及5年期的貸款市場報價利率(LPR)亦下降，為LPR報價機制改革以來首次下行。預期內地將維持相對寬鬆的貨幣政策，年底或農曆新年前可能會進一步降準或減息，以支持市場的資金流動性充裕及降低企業融資成本。預期貸款利率下降有助支持樓市走勢，且近日內房銷情理想，估計今年第四季內房的業績普遍做好。

中國工信部表示傳統產業佔規模以上工業增加值約八成比重，依然為工業經濟的主體，因此要推動傳統產業改造升級，推動製造業向高質量發展，以保持傳統產業的平穩健康發展。由於紡織、服裝、家電及食品等傳統產業所涉及的就業人口較多、出口佔比較高，故為穩就業及外貿，必須推動製造業轉型升級，料會着重智能製造，未來將加強技術改造，保持產業鏈的完整性，並提升勞動力質素。

另外，工信部發布今年首10個月的電訊業務收入按年增長0.2%至1.1萬億元人民幣，扭轉前三季度的收入持平狀態，當中10月份的收入按年上升2.6%至1,059億元人民幣，或顯示電訊業務收入將會改善。首10個月三家電訊營運商的移動通訊業務收入按年下跌3.5%至7,490億元人民幣，佔電訊業務收入的68.3%，截至10月底，三家電訊營運商的4G用戶規模為12.7億戶，佔移動電話用戶的79.4%，佔比按年有所提升。預期明年用戶有望逐步由4G計劃升級至5G，料三大電訊營運商的5G用戶規模將會逐步增加。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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