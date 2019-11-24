曜熊理財　台灣基金未來再現新高

中美仍未能達成首階段貿易協議，爭議點是在於貿易戰開始的關税，貿易談判回到原來起點，此舉只會加大企業生產離開中國決心，由於關稅令中國貨品在美國市場將失去競爭能力，美國是最大及盈利高市場，失去美國市場必定令盈利減少，台灣成最大的受益者，未來台灣基金可重現光芒。

中國基金前景並不明朗，中國政府為挽救目前經濟，市場估計會有減息行動，重新為市場注入動力，穩增長在當前宏觀地位重要，能夠重塑市場預期。利率下調有利於降低金融機構邊際資金成本，意在應對短期經濟壓力，加強逆周期調節。

但中國利率未能大幅減息，主要仍是體現微調和精準的思路。防止通脹或滯脹是其主要考慮，未來半年內通脹仍將高企，寬鬆空間依然受限，央行大幅下調利率的空間不大，貨幣政策整體維持穩健格局。

中港基金未來充滿不利因素，包括中美貿易戰、短期經濟走弱、地方債供給尚存不確定性等等。因此，未來中港股市維持大幅波動行情。雖然央行公開了市場降息、貸款利率下行提升中港股市投資價值，但香港的暴亂及政治問題仍未解決，短期看淡。

台灣股市則剛好相反，大量資金流入，台資重回當地令經濟動力加大，中長期台灣可望改變經濟不景情形，工資可有較大升幅，高科技產業在當地將會加快步伐，加上美國在政治及經濟上力撑，目前台灣基金上升只是起動，預計中長期會再現新高。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

－－－－－－