陳樂怡　港股走勢料將更趨波動

港股目前仍主要受中美貿易談判進展影響，受氣氛一度緩和帶動，港股於上周初明顯反彈。不過，談判始終具較大變數，市場亦擔心中美首階段貿易協議於年內或無法達成，令港股顯著波動。事實上，中美問題持續反覆，加上香港經濟或加快下行及政局問題持續等影響，難為投資市場帶來支持。

另外，《香港人權及民主法案》最終通過機會亦大，雖然料不會有太激進行動，不過對資金流及投資信心均有一定影響，為港股帶來調整藉口。

中國汽車銷量在2018年錄得28年來的首次下滑，而2019年首10個月的汽車銷量亦按年下跌9.7%。而根據中汽協數據，雖然10月的汽車總銷量有改善，不過10月的汽車經銷商庫存預警指數為62.4%，按月上升3.8%，繼續於警戒線之上，同時為促進銷售，部分品牌亦提高折扣，冀可以價換量，不過卻為盈利能力帶來一定影響。惟消息指發改委正研究取消汽車限購，為半年來第二次表態推動取消汽車限購。加上基數較低，經過2019年下跌後，2020年國內汽車銷量可能會回穩，支持汽車股股價逐步回升，短線仍值得留意。

內地下調貸款市場報價利率5點子，再配合近期人行調低中期借貸便利(MLF)及逆回購利率，或反映貨幣政策趨於寬鬆。雖然利率下調幅度不大，對買樓人土的每月供貸款影響有限，不過卻是本輪調控升級以來，針對房地產的首次降息，同時開發商的中長期貸款也能受惠，長遠有利內房股銷售及現金流。

港股方面，近期主要以消息面主導，料走勢將更趨波動，續於26,000至27,000點之間上落，投資者宜短線操作部署。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)

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