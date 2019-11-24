葉尚志　美團目標122元

港股在本周出現先反彈後回壓，反覆波動的情況顯示穩定性仍有待恢復，跌勢未可扭轉，操作時要保持謹慎，但是對於股價已跌回到具有安全邊際的優質股，可以繼續關注吸納配置的機會，也可以對於一些強勢回調的，如體育用品股、物業管理股以及手機相關股，保持優先關注。

從最新公布的第三季業績顯示，期內經調整溢利淨額有19.4億元人民幣，出現連續兩季扭虧，而核心業務餐飲外賣方面，期內營收同比增長39.4%至156億元人民幣，在核心業務表現穩健下，將有利集團整體業務的推進。建議可於90港元以下吸納，止蝕位可以放在70港元，目標看122港元。

第一上海首席策略師葉尚志

(作者為註冊持牌人士)

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