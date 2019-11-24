葉尚志 美團目標122元
2019年11月24日 08:50
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(中新社圖片)
港股在本周出現先反彈後回壓，反覆波動的情況顯示穩定性仍有待恢復，跌勢未可扭轉，操作時要保持謹慎，但是對於股價已跌回到具有安全邊際的優質股，可以繼續關注吸納配置的機會，也可以對於一些強勢回調的，如體育用品股、物業管理股以及手機相關股，保持優先關注。
另外，阿里巴巴(09988)超購40倍凍資940億港元，凍資將於周初釋放，相信情況有助增強港股的市底承接力。
美團點評(03690)是在年內表現強勢的品種之一，從年初的低位來算，累漲有1倍的幅度，業績出現反轉，加上餐飲外賣的核心業務恢復穩定增長，是推升股價表現的原因，建議可以關注吸納配置、尤其是強勢回整時的機會。美團在8月下旬發了中報，期內虧損收窄至5.54億元人民幣，於第二季更是錄得有8.77億元人民幣的溢利，業績出現反轉是刺激股價向上突破的原因。當時的向上突破點就是在70元關口，而這個突破點也可以看作為該股目前的底線。
從最新公布的第三季業績顯示，期內經調整溢利淨額有19.4億元人民幣，出現連續兩季扭虧，而核心業務餐飲外賣方面，期內營收同比增長39.4%至156億元人民幣，在核心業務表現穩健下，將有利集團整體業務的推進。建議可於90港元以下吸納，止蝕位可以放在70港元，目標看122港元。
第一上海首席策略師葉尚志
(作者為註冊持牌人士)
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