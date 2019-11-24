鄭勤龍　友邦可吼低位吸納

回顧港股上周的表現，雖然曾一度重上27,000點水平，然而卻因中美貿易談判再生變數、反修例風波衝突持續以及美國參眾兩院先後通過《香港人權與民主法案》等不明朗因素，令大市動力再度轉弱。不過俗語有云:「禍福相依」，相信此句說話應用在股市的博弈上是最能夠體會的。

雖然友邦近月受到香港的社會動盪影響，令到內地訪客客戶的業務受阻，不過市場普遍分析認為，此只屬一次過的短期影響，並不會對公司長期業務發展形成一個結構性的傷害。然而一旦若事態出現轉機，此半年所抑壓的購買力卻不容忽視。

回顧友邦近月從7月高位88港元回落至10月低位71元已約有20%，加上該股股價在250天移動平衡線附近一直有着強力的支持，因此相信若然沒有進一步的嚴重負面消息，投資者或可考慮趁近日股價回落的時候吼低位吸納，止蝕位可先放在71元左右。

玄學金融家鄭勤龍

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