郭家耀　H股「全流通」長遠將有利股價表現

中證監表示去年順利完成3家H股公司「全流通」試點工作，市場運行平穩，各方面反映良好。經國務院批准，中證監現全面推開H股「全流通」改革，符合條件的H股公司和擬申請H股首發上市的公司，可依法依規申請「全流通」，證監會將按照「成熟一家、推出一家」的原則，積極穩妥、依法依規推進此項改革工作。

中證監認為H股全面「全流通」改革，有助資本市場和上市公司提升質量。首先，H股全面「全流通」推進資本市場高水平對外開放，助力境內企業更好利用境內外兩個市場、兩種資源融資並獲得高質量發展，也有利於港股市場發展。H股全面「全流通」後，內地企業可以選擇更適合自己的上市地和上市方式，各個市場之間的良性競爭與互動必然增加，港股市場也有望注入更多活力。

其次，H股全面「全流通」，破解過去內資股股東與港股流通股股東「同股同權卻不同利」的情況，避免股東利益不協同、市值管理意願低等問題。

第三，H股全面「全流通」對於上市公司提質具有重要意義。近日，中證監制訂《推動提高上市公司質量行動計劃》，計劃力爭通過3至5年的時間使存量上市公司質量有較大提升，上市公司整體面貌有較大改觀。H股全面「全流通」後，有望吸引更多機構投資者參與投資，專業機構投資者有意願、有能力、有條件對於上市公司治理進行進一步監督，對上市公司提升經營管理出謀策劃，對上市公司信息披露質量進行專業判斷，對違法違規苗頭予以及時發現，在主觀和客觀上都有利於促進上市公司提質，促進H股公司質素上升。

雖然，理論上H股「全流通」將會令港股流通市值上升1.5萬億元，股份供應增加或對股市構成壓力，但長遠有利企業管治水平提升，令大股東與H股股東利益更一致，並增加H股在主要指數的比重，長遠將有利H股股價表現。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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