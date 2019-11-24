鄺紫珊　中長線看好阿里概念股

2007年，阿里巴巴當時作為全中國最大的B2B電商平台的科技股在香港上市。同年內地宣布推出港股直通車，市場氣氛持續向好，而恒指在市場大量利好消息推升下，一度急升至30,000點以上。當時阿里的招股價為13.5港元，集資超過130億元，公開發售部分超額認購逾256倍，上市當天股價一度升幅多達3倍，刷新當時首日掛牌升幅紀錄，創造新股神話，但後來該股因中國經濟危機等問題，股價持續下沉，直至2012年阿里宣布私有化及退出港股市場，而當時的私有化股價與上市價一樣同為13.5元。

該集團在私有化後，2014年轉往美國上市。當時招股價為68美元，而上市當天最高99.7美元，及後一個月最高升至120美元，升幅接近1倍，而該股在2018年6月曾一度觸及211.7美元，較招股價高達2倍。

阿里巴巴集團創立於1999年，是一家提供電商平台服務的公司，服務範圍包括B2B商貿、網上零售、第三方支付及雲計算服務等，集團包括阿里巴巴B2B、淘寶網、天貓、支付寶、阿里雲及螞蟻金服等。

此外，阿里成功上市，有望短期可為長期受壓的股市帶來正面刺激。據了解，於今年9月份當時市傳該集團將於今年上市，部分恒生指數成分股及部分基金愛股已在低位獲得支持，市場氣氛有望轉好，投資者可多加注視有相關概念或科技股份，相信有不錯的協同效應，但預示在短期的升幅過後，會有調整，但中長線仍是看好，故投資者需注意其未來的波幅走勢。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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