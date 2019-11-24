潘梓生　美國減息無望　金價處尋底格局

美國聯儲局上周公布新一份議息會議紀錄，清晰表明如非經濟環境大幅轉壞，聯儲局不會貿然再度減息，反映過去兩年的減息周期已告一段落。從利率期貨價格顯示，聯儲局於12月減息的機率非常低，而直至下年3月，減息機率僅約兩成，減息周期完結，與過去兩年的情況大相逕庭。

減息周期完結，首當其衝的必然是金價，金價在過去一年大幅上升，主因是受到聯儲局貨幣政策所支持，其次是受中美貿易戰帶來的避險情緒。當聯儲局停止減息，金價須向下調整重新估值。同時，上周三(20日)美股曾因中美貿易戰憂慮升溫而明顯下跌，惟金價卻未有因此而受惠，反映金價買方力量相對有限。

另外，踏入2020年，即在美國總統選舉前夕，中美貿易戰可能將暫時休戰，金價也將因利率、避險等利好因素消退後，繼續向下尋底。短期金價將於1,480美元受到重大阻力，而下方目標將指向1,440美元。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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