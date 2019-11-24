【星期一．炒啲乜】阿里凍資將釋放　恒指50周年點部署？

中美貿易戰反覆無常，美國總統特朗普表示和中國「非常接近」達成貿易協議，但又指北京比他更為迫切。市場關注如在關稅實施日期12月15日前，兩國尚未達成協議，美國會否推遲對包括電子產品及聖誕裝飾品在內的中國貨品徵收關稅。

本周仍然處於企業公布中期業績的高峰期，新股「巨無霸」阿里巴巴將於周二(26日)掛牌，超購凍資即將釋放回流市場，而指數公司MSCI明晟將於周二收市後，實施第三階段擴大A股納入因子計劃。

周日(24日)將迎來恒指面世50年，期內累漲167倍，然而未來走勢方面，有分析認為淡友會持續「煲大」《香港人權與民主法案》對香港及中美貿易談判的影響。投資者不妨參考《東方產經》專家們對股匯及市場的分析與建議，作好入市準備。

1、【鄺紫珊 中長線看好阿里概念股】

2、【葉尚志 美團目標122元】

3、【潘梓生 美國減息無望 金價處尋底格局】

4、【陳樂怡 港股走勢料將更趨波動】

5、【鄭勤龍 友邦可吼低位吸納】

6、【曜熊理財 台灣基金未來再現新高】

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