港府：密切留意中美關係　未見大規模走資

財政司司長陳茂波在其網誌表示，上周美國國會通過《香港人權與民主法案》以及另一項有關香港的法案之後，香港金融市場反應平靜，如常運作，港匯和利率穩定，也不見有大規模的資金流出。有關法案對香港的影響，取決於美國政府的態度，後者除了跟香港的社會事件和政治情況往後的發展有關外，更視乎中美關係和美國本土的政治，特區政府會密切留意，動態評估。

他指出，香港經濟多個環節的數據、生產總值和失業率等，都顯示經濟快速下滑。外圍不利因素非政府所能控制，但對香港經濟的更大打擊，是本地的社會事件及暴力衝擊，令旅客和市民擔心在港的人身安全，導致訪港旅遊和商務客人數目銳減，嚴重打擊了零售、餐飲、旅遊等相關行業，也打碎了對人的尊重及對私人財產的保障。如果暴亂持續下去，勢將打擊香港的核心競爭力和國際社會對香港的信心，打工仔將面臨減薪、失業的可能。

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