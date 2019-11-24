九龍站半數放盤主動減價　超級豪宅仍企硬

九龍站二手交投隨大市轉靜。美聯施蒂文指出，受社會氣氛及中美貿易戰影響，加上豪宅沒有受惠於新按保措施，九龍站二手屋苑11月份暫錄約9宗買賣，成交量放緩。現時有超過一半放盤業主已主動減價，部分為侑地客，減幅至少約5至8%，個別折讓更大。

據了解，區內天璽慧鑽璽一個高層單位，實用面積670方呎，兩房連套房間隔。原業主在區內持有數個物業，於今年7月開價2,700萬元放售上址，一個月後已減價200萬元。近日再降價至2,200萬元，前後累減18.5%，呎價32,836元。料已屬兩年前同類單位價位。

相反，區內超級豪宅放盤價仍硬淨。市傳君臨天下一套相連單位放盤，總實用面積逾3,300方呎，連4個車位開價3.19億元，呎價逾9.45萬元。據了解，睇樓客需帶備至少300萬至500萬元「本票」，才可以參觀。據了解，原業主為外籍人士。

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