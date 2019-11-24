樓價UPDATES：二手市轉靜　海怡月內錄16宗成交

二手樓市轉靜，價格亦有回落趨勢。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島十一月至今錄約16宗成交，包括12座高層F室三房單位，實用面積約630方呎，以1,130 萬元放盤約兩個月後，獲區內客接洽，議價後減價61萬元，以約1,069萬元成交，實用呎價16,968元，新買家為分支家庭客，睇樓三次即入市。

●堅尼地城加多近山低層D室，實用面積約410方呎，一房連儲物室間隔，於去年9月放售，原先開價940萬元，及後微減12萬元，以928萬元交吉易主，實用呎價約22,634元，原業主於2016年11月以790萬元購入，剛鬆綁SSD轉手帳面獲利約138萬元，物業升值約15%。

●西半山雅緻大廈連天台特色戶，實用面積429方呎，兩房間隔，附有特色天台，以950萬元易手，實用呎價22,145元，原業主於2010年10月以510萬元買入，持貨9年帳面獲利440萬元，單位升值86%。

●灣仔東曦大廈低層A室，實用面積約445方呎，兩房間隔，望市景，以1,008萬元成交，實用呎價約22,652元，原業主在1997年8月以約200萬元買入上述單位，持貨約22年轉手帳面獲利約808萬元，賺價約4倍。

●北角海峰園1座中層G室，實用面積約859方呎，套三房間隔，望煙花海景，今年10月開始放租，業主原開價40,000元，經議價後減價1,000元或約2.5%，終以39,000元租出，實用呎租約45元，原業主於2017年6月以2,010萬元購入，現租出享租金回報率約2.3厘。

－－－－－－

九龍區

●將軍澳海翩匯5座高層K室，實用面積約880方呎，套三房連儲物室設計，望海景，獲租客31,000元承租，實用呎租約35.2元，原業主於2016年9月以1,143.9萬元購入，現租出享租金回報率約3厘。

●茶果嶺麗港城十一月至今暫錄12宗成交，平均實用呎價徘徊於14,708元，單位12座高層B室，實用面積522方呎，兩房間隔，剛以800萬元易手，實用呎價15,326元，原業主於1997年10月以574萬元買入，持貨22年帳面獲利226萬元離場，單位升值近4成。

●西南九龍君滙港1座中低層C室，實用面積516方呎，兩房間隔，望內園景，居住環境不俗，吸引新婚夫婦承租，每月租金23,000元，實用呎租約44.6元，業主於2017年10月以約831萬元購入，按現水平租金計，回報率約3.3厘。

●西南九龍浪澄灣7座高層B室，實用面積559方呎，兩房間隔，望海景，由於居住環境理想，吸引家庭客承租，每月租金23,000元，實用呎租約41.1元，業主於2014年7月斥資約885.7萬元購得，按現水平租金計，回報率約3.1厘。

●西南九龍匯璽II第5A座中低層B室，四房雙套間隔，望海景，實用面積約1,234方呎，以約53,000元放租三個月，議價後減租5,000元，以48,000元租出，實用呎租約38.9元，新租客為外區夫婦，睇樓兩次即決定承租。

－－－－－－

新界區

●青衣曉峰園1座中層B室，實用面積約546方呎，兩房兩廳間隔，望內園景，以738萬元成交，實用呎價約13,516元，原業主在2010年7月以約295萬元買入，持貨9年帳面獲利約443萬元或升值逾1.5倍。

●荃灣樂悠居中層15室，實用面積約435方呎，兩房間隔，望市景，放盤約一個月，原先開價720萬元，經議價後減價24萬元或約3.3%，終以696萬元交吉形式沽出，實用呎價約16,000元，原業主於2009年5月以208萬元購入，持貨10年帳面獲利約488萬元，物業升值約2.4倍。

●屯門新屯門中心8座高層B室，實用面積462方呎，兩房兩廳間隔，減租約500元後，獲區內客以12,000元租入，實用呎租26元，如以同類型單位銀行估價約535.5萬作計算，該單位的租金回報率可達2.7厘。

●屯門豐景園5座高層7室，實用面積342方呎，兩房一廳間隔，外區客以每月9,800元即睇即租，實用呎租28.7元，以同類型單位銀行估價約515萬作計，該單位的租金回報率達2.3厘。

●天水圍栢慧豪園及栢慧豪廷本月合共錄得約17宗租務成交，平均實用呎租約25.5元，栢慧豪園6座中層G室，實用面積588方呎，三房間隔，位處單邊，向西北，享開揚景致，近日以1.6萬元租出，實用呎租約27.2元，按業主於2010年11月以260萬元買入價計，租金回報高達7.4厘。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居10座低層G室，實用面積548方呎，三房一廳間隔，獲區外換樓客以550萬元購入自用，實用呎價10,036元。

●元朗區本月錄得50宗餘宗二手成交，成交集中於「年輕」屋苑，其中峻巒1A期10A座低層A室，實用面積642方呎，三房間隔，新近以730萬元沽出，實用呎價11,371元，原業主於2015年12月以約628萬元買入，持貨約4年，帳面獲利約102萬元，升值約16%。

●粉嶺牽晴間11座高層E室，實用面積385方呎，兩房間隔，望內園景，放盤1個月，原先開價560萬元，減價17萬或減幅3%，獲同區上車客以543萬元承接，實用呎價14,104元，原業主於2011年8月以228萬元購入，持貨8年多至今沽售，帳面獲利315萬元，單位期內升值近1.4倍。

●沙田溱岸8號十一月暫錄約6宗，最新錄3座中層G室，實用面積725方呎，套三房間隔，以1,300萬元易手，實用呎價17,931元，原業主於2012年以794萬元購入單位，持貨7年沽出單位獲利506萬元，單位升值約63.7%。

●大圍盛世1座南翼中層B室，實用面積約786方呎，套三房連士多房間隔，外望享內園景觀，於日前獲租客以27,000元承租，實用呎租約34元，業主在2012年3月以約782.2萬元買入，現租出可享租金回報率約4厘。

●馬鞍山迎海．星灣御23座中層A室，實用面積1,014方呎，四房間隔，放租1個月，成功獲「零議價」以月租36,000元租出，實用呎租35.5元，業主於2014年11月購入，當時作價1,288萬元，現租出享租金回報率3.4厘。

●馬鞍山迎海6座中層F室，實用面積511方呎，兩房間隔，原先月租叫價19,000元，經議價後以月租18,500元租出，實用呎租36.2元，業主於2016年7月購入上址，當時作價716萬元，現以月租約1.85萬元租出，可享租金回報率3.1厘。

●西貢官坑村雙號屋地下單位，建築面積350方呎，2房1廳間隔，望山景，成功以328萬元沽出，建築呎價9,371元，原業主於2011年6月購入上址，當時作價128萬元，持貨8年至今沽售，帳面獲利200元離場，單位期內升值近1.6倍。

－－－－－－