創業板二十年：當年投資1000元　現時回報如何？

香港創業板(GEM)今年開板二十周年，最初GEM曾被喻為香港「納斯達克」，卻因為近年交易量和投資回報率慘淡，加上殼股活動傳聞不斷，讓GEM板塊如今風光不再。

事實上，港交所2008年簡化由創業板轉往主板的程序，變相將GEM板降格為「第二板市場」，即創業板成為轉主板「踏腳石」，雖然吸引不少有意把業務借殼上市的投資者，尤其內地民企買殼，但卻令一批殼股公司無心經營，只待高價賣殼。

為打擊炒殼風氣，港交所去年第二度改革GEM，包括取消轉板的簡易程序和調高新股上市要求。惟轉板程序繁複及上市要求嚴苛，新股公司紛紛選擇直接主板上市，令GEM交投變得冷清。彭博引述畢馬威中國資本市場諮詢組合伙人劉大昌指，改革目的是遏止投機行為和空殼公司的存在，尤其是利用GEM對公司上市要求低的條件。

回報率低亦是GEM多年來無人問津的原因。數據顯示，如果投資者於2000年在GEM投資1,000元，迄今投資金額僅值23元；若將同額資金投資在納斯達克，連利息計，價值已翻三倍。

正榮金融業務部副總裁郭家耀認為，近年在GEM上市的公司主要從事餐飲、建築等傳統行業，缺乏快速增長動力，令板塊「名不副實」。市場以炒殼為主，公司無心經營，他認為GEM出路相當困難。

香港投資者學會主席譚紹興則指，政府和港交所多年來任由GEM「自生自滅」，甚少向外宣傳，令市場對該板塊認識不足。不少有意上市的公司寧願多花資金借主板殼上市，都不願意在GEM上市。他預期未來GEM會以內地民企作主導，若板塊吸引力每況愈下，不排除GEM和主板日後會合併。

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