注意！本周料2800億人幣入市　小心逆回購到期

中美貿易談判仍是市場焦點，投資者同時留意MSCI第三階A股擴容：

●MSCI第三階A股擴容料吸400億美元入場

11月26日(周二)MSCI第三階A股擴容將正式生效，此次擴容是年內的最後一次，也是規模最大的一次。

中金公司早前發表報告，預計MSCI第三次提高A股納入因子，可為A股帶來的被動及主動增量資金規模約350億至400億美元(折約2,500億元至2,800億元人民幣)，較今年5月和8月兩次擴容的資金流入規模高約50%至70%。

伴隨MSCI歷史最大單次擴容臨近，北上資金大幅流入延續，截至上周四，北上資金11月以來已經累計凈流入超275億元。從中期度來看，MSCI月底擴容或帶來被動ETF增配機會，屆時，金融、食品飲料及醫藥生物等行業估值或有望上修。

●11月製造業PMI公佈

11月30日(周六)11月官方製造業PMI將公布。10月官方製造業PMI為49.3%，按月下降0.5個百分點，製造業景氣回落，連續六個月處於收縮區間。從分類指數來看，製造業生產指數為50.8%，按月回落1.5個百分點，持續位於擴張區間；新訂單指數為49.6%，比上月下降0.9個百分點，市場需求有所減弱。

●3000億元逆回購到期

公開市場將有3000億元人民幣逆回購和600億元人民幣國庫現金定存到期。天風研究稱，當前環境下，央行會繼續有所為、有所不為，從政策走向看，進一步下調政策利率同時降準的可能性在上升，建議積極關注。

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