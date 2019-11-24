美聯工商舖：錄60宗街舖蝕讓放盤　部分低三成

美聯工商舖資料研究部及美聯旺舖資料顯示，截至本月20日為止，該行錄得60宗街舖蝕讓的放盤個案(即不包括商場舖)，當中28%的叫價更低於買入價30%或以上，預期投資者仍然看淡後市，街舖蝕讓的放盤個案會繼續上升。

該行續指出，蝕讓放盤個案，主要是於2012年至2013年旺市時買入，現時零售消費市道疲弱，舖位價值大跌。當中蝕讓30%以下的放盤錄43宗，佔總數約72%，而蝕讓30%或以上則錄17宗，佔比約28%。

若按地區劃分，港島區的蝕讓放盤共錄21個，佔總數35%。而新界區則錄12個，佔總數20%。九龍區個案最多，報27個放盤，佔總數45%。四大核心區銅鑼灣、中環、尖沙咀、旺角的蝕讓放盤合共佔約一半。此外，約40%的蝕讓放盤的租客為食肆。餘下60%商戶則包括診所、藥房、找換店及超級市場等。

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