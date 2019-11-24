新股專輯：海南省開發商景業名邦周一起招股

是次發售4億股股份，集資最多14.52億元，集資所得約60%將用作開發項目的建築成本；約30%用於收購土地；約10%用於一般營運資金。

該公司主要於中國廣東省及海南省供應住宅物業，現時已完工物業的未售可銷售建築面積及可出租建築面積達20萬平方米，總土地儲備299.3萬平方米。2019年上半年收入7.62億元人民幣，按年飆升5.1倍；溢利1.81億元人民幣，2018年上半年虧損1912.8萬元人民幣，2018年全年溢利3.81億元。

－－－－－－