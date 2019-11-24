搭飛機平過坐車？Uber新服務再引盈利憂慮
2019年11月24日 22:56
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(互聯網)
在國際大都會紐約要避開繁忙交通，乘搭直升機出行是再普通不過，外國媒體發現，選用Uber從曼哈頓區飛到甘迺迪國際機場，費用比叫車服務更便宜。
報道稱，8分鐘的Uber Copter飛行行程僅需108.98美元，比Uber Black的163.11美元的費用低了三分之一，也只是比最經濟選擇的Uber X服務的100.35美元貴一點點。
與其他Uber產品一樣，Uber直升飛機的價格可能會因地理位置，不同時段和其他因素影響，而該公司也表示，一般收費在200美元至225美元之間。Uber Copter的折扣幅度也引起市場疑問，Uber如何在在增長與利潤之間找到平衡？
Uber發言人Mat Wing回答質疑時表示，折扣僅隨機向一小部分人提供。他也拒絕透露自7月份推出服務以來，Uber已經完成了多少架直升機飛行。
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