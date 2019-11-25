古勝　港股市底弱難大升

投資就好似下圍棋，並非只專注局部，而是要睇全局！近期內憂外患繼續困擾港股，而自美國參眾兩院通過《香港人權與民主法案》後，已大大影響中美貿易談判發展，而「香港」這地方更變成中美兩國角力之戰場！

當然，睇恒指上周五高開118點後，即市更一度升223點，數字唔錯，不過從其他幾個角度出發，則發現港股短期內其實難以大升，除非中美貿易談判突然有起色。

首先，恒指上周五雖然反彈128點報26,595點，惟成交大幅收縮，主板成交僅672億元，加上美團（03690）因第三季業績勝預期，刺激成交達74.9億元，單一個股已佔大市成交近11%，再扣除一眾衍生工具成交，港股上周五的反彈，其實係無氣無力。

其次，恒指上升的同時，上周五單日有110隻個股即市創52周新低，當中包括維他奶國際（00345）、華潤醫藥（03320）及美圖公司（01357）等，反映大市氣氛其實唔算好樂觀。再者，受中美首階段貿易協議預期簽署之日子或延至明年所影響，人民幣匯價回軟，並拖累一眾人民幣敏感股如中資金融股、中資航空股及紙業股回落。

最後，近期二三線股仔爆煲密度增加，反之能夠長炒長有的板塊則愈來愈少，單純睇隻雅高（03313）跌到冇影，再睇埋早前升得唔錯的醫藥股重現政策風險（部分地區率先開展抗菌藥帶量採購），好似石藥（01093）及中生製藥（01177）近期走勢都開始唔多夠力，所以在部署方面，只宜小注怡情周期性股份或盈收較穩陣的行業，例如進入銷售旺季的水泥股、受惠人行下調貸款市場報價利率（LPR）的內房股，又或如同進入「平行時穿」，愈戰愈強的物管股，相對而言仍是較值博之選。

東方產經專欄作者古勝

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