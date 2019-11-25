沈振盈　期指結算前料反覆

臨近期指結算，港股進入上落市格局。過去一周大市走勢先升後跌，恒生指數處於26,200至27,100點區間內上落。美國國會通過了香港人權法，而本地的社會衝突事件，亦在區議會選舉前，暫時緩和下來，令到市況好淡消息參半，似乎在結算前暫難出現突破。阿里巴巴（09988）周二在港上市，相信大市氣氛也不會太淡。短線唯一的憂慮，始終是中美的貿易戰。以現時的進展狀況，筆者並不樂觀，皆因雙方的態度非常堅定，似乎各不相讓，看來難以達成真正的協議。

若以玄學去分析，本周二至周四的日子較差，特別是周三及周四。由於本周的日子一半利好、一半利淡，相信市況仍然呈現上落市格局為主。配合技術分析，指數的阻力位26,800點，支持位在26,200點，大家可在此波幅區間炒上落。

本周每日的股市走勢預測：

周一（丙寅日）：天干屬火地支屬木，木生火之局，木火皆為用，市況回升

周二（丁卯日）：天干屬火地支屬木，木生火之局，先升後回軟

周三（戊辰日）：天干地支皆屬土，全土之局，反覆偏淡

周四（己巳日）： 天干屬土地支屬火，火生土之局，尾市回落

周五（庚午日）：天干屬金地支屬火，火剋金之局，略作反彈

訊匯證券行政總裁沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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