御峰理財　企業擴展策略定輸贏？

在過去的十多年中，投資者普遍都追捧如亞馬遜，谷歌，阿里巴巴，蘋果，Facebook等大公司，這些公司一值擴展業務，越做越大，越做越強。任何公司的增長和擴展都是自然的現象。畢竟，誰會投資一家沒有發展潛力的公司?

在業務擴展領域，有兩類眾所周知的擴展策略：橫向式合併和直立式合併。在橫向式合併中，一家公司將收購另一家在同行業中處於同一等級的公司。它可以幫助收購公司擴大規模，擴大產品範圍，減少競爭並拓展新市場。一個很好的例子是1998年埃克森（Exxon）和美孚（Mobil）的合併。當時，這兩家公司是美國第一和第二大能源公司。

在直立式合併中，一家公司將收購在同一行業生產過程中營運的另一家公司。直立式合併的潛在好是加強供應鏈，降低生產成本或獲取上游或下游利潤。一個好例子就是IKEA在2015年購買羅馬尼亞的森林以提供自己在生產上的原材料。

上述兩種合併方式來擴展業務是非常容易理解。因為這兩種方式都與公司的現有業務有相關性，並且視為公司向前發展。但是，在過去幾年，其中一些大公司的擴張似乎與當時業務“無關”，甚至似乎在“後退”。例如，亞馬遜最初是一家銷售激光唱片和書籍的在線商店(打破傳統實體書店銷售模式) 。但它於2015年在美國西雅圖開設了第一家實體書店。目前，它在美國擁有17家實體店。

另一個例子是蘋果，它於今年8月推出了信用卡。當然，有些人可能會認為蘋果正在進入金融科技領域，因此，發行信用卡自然是其中的一步。該卡實際上是由高盛發行的。最近CNBC在中國舉行的東西科技大會上，俄羅斯國有銀行Sberbank的首席技術官David Rafalovsky表示，Apple Card只是「另一種具有一些新功能的信用卡」。他向任何人發起挑戰，「給我一個在消費者銀行業務真正的突破性創新」。還有另一個例子，就是谷歌計劃與銀行合作提供「智能支票賬戶」。

這種擴展引發了一個問題：「這些公司是真正在向更好的方向發展嗎？還是曾經使它們蓬勃起來的業務已不再可行，而他們不得不尋求完全不同的業務方向？」對於任何投資者來說，這都是一個重要的問題。因為他/她可能會認為自己對一家公司的投資是屬於某行業，而該公司卻於此行業聞名。但實際上，該公司已在不知不覺中逐漸轉移到另一行業。

謹慎的投資者應該在投資前對投資目標公司所從事的業務以及在何處產生收入和前景有清晰的了解。否則，投資者事後可能會後悔作出了投資。因為他/她以為當初投資的公司是屬於某個行業，但實際上它是從另一個行業產生收入的。俗語有話「掛羊頭賣狗肉」。

在進行投資之前，對公司進行徹底的研究並了解其業務模式雖然並不能保證獲得正回報，但是至少您知道您在買什麼。

御峰理財研究部

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