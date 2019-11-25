陳政深 永達中線可望持續受惠國策
2019年11月25日 00:12
東網電視更多新聞短片
中美貿易戰的交鋒角力持續，參考過去幾個月美國民調的變化，可以見到美國民眾對中國的好感愈來愈低，隨着美國大選臨近，對包括總統特朗普在內的美國政客而言，中國將是最具發揮空間的議題。在此背景之下，中美貿易對弈只會難以皆大歡喜地解決，這對中國經濟的外貿環節，肯定有負面影響。國內經濟下行壓力加大，內需便因而成為重要動力之一。發改委早前便表明，未來須提振消費，穩住傳統領域消費，尤其是穩住汽車消費，破除汽車消費限制。
這是發改委半年以來第二次表態取消汽車限購，中國汽車銷量在去年錄得28年來首次下跌，而今年首十個月，汽車銷量亦都按年下跌近一成，這對消費的拖累作用不小。汽車產業所涉及的經濟環節眾多，產業鏈既寬且長，對經濟有一定的拉動作用，可以預見，未來即使不取消限購，當局亦不太會推出對行業過份負面的措施。
經濟疑慮下，豪華汽車所受的負面影響卻似乎較小，參考寶馬集團的數據，其截至九月底的季度，在中國售出了17.6萬輛汽車，佔整個集團28.7%，而與過去幾個季度比較，數字亦能保持。環顧幾家在港上市的汽車分銷商，永達(03669)較為集中於豪華品牌如寶馬及保時捷等的分銷，儘管其股價在本月持續回吐，過去一年仍錄得兩成七的上升，較行業中位數12%為高，逆市之下明顯強勢，中線可持續留意。
艾德證券期貨聯席董事陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。