【地產專題】二手樓鬥劈！粉嶺中心年內新低　天璽減五百萬求售

社會局勢持續動盪，二手業主爭相劈價套現，全城各類住宅物業齊跌價。細價樓粉嶺中心兩房戶，剛以480萬元售出，創今年最低價，重回去年十月水平。而九龍站豪宅物業更減價500萬元求售，貼近約兩年前價放售。

新界細價盤難敵靜市。世紀21奇豐陳桂新表示，上述粉嶺中心G座中層5室，實用面積368方呎，向為收租物業，上月底才叫價520萬元放售。但受市況影響，本月中已降價至500萬元，獲洽購後再減20萬元售出，呎價13,043元。原業主2008年以129萬元購入，持貨十一年單位升值約2.7倍。

即使以往抗跌力較高藍籌物業，近日都錄低價成交。香港置業梁國輝指出，鴨脷洲海怡半島12座一個高層三房戶，實用面積630方呎，以1,130萬元放盤約兩個月，近日獲區內分支家庭洽購，即減價61萬元，以約1,069萬元成交，呎價約16,968元，低市價約5%。

事實上，交投同時萎縮。中原稱，十大指標屋苑過去周六、日只錄8宗買賣，雖然按周多1宗，但有7個項目期內零成交，宗數仍屬低位徘徊。

部分地區豪宅更淡，個別物業以兩年前價位放售仍無承接。消息稱，九龍站天璽彗鑽璽一個高層放盤，實用面積670方呎，兩房連套房設計。業主在區內持有數個物業，今年七月開價2,700萬元放售上址，一個月後已減200萬元。近日再降價至2,200萬元，累減18.5%，呎價32,836元，至今仍未售出。據悉，同類單位2017年曾售2,188萬元。

美聯施蒂文續稱，受社會氣氛及中美貿易戰影響，加上豪宅沒有受惠於新按保措施，九龍站二手屋苑11月份暫錄約9宗買賣，成交量放緩。現時有超過一半放盤業主已主動減價，部分為內地客，減幅至少約5至8%，個別折讓更大。

不過，該區超級豪宅叫價仍硬淨。市傳君臨天下高層相連單位，總實用面積逾3,300方呎，現連4個車位叫價3.19億元放售，呎價逾9.45萬元。據了解，睇樓客需帶備300萬至500萬元「本票」，才可以參觀單位。市傳原業主為國際影星，以公司名義購入上址。

此外，公營房屋亦隨大市跌價，居屋王旺角富榮花園樓價今年首見跌穿五球。世紀21家天下黎振傑稱，單位為8座高層K室兩房戶，今年中未補價第二市場開價560萬元，減價70萬元，終獲綠表客以490萬元承接，做價創去年十月後新低，實用面積431方呎計，呎價約11,369元。

－－－－－－