蒙牛乳業近32億元全購澳洲Lion-Dairy＆Drinks

目標集團主要從事生產及銷售其標誌性的知名品牌乳品及飲料組合(包括奶類飲品、酸奶、白奶、低溫果汁及飲料、常溫果汁及飲料、沙冰、烹調及植物基產品)。

此外，透過約280名奶農及85名果農，目標公司每年採購約8.25億公升牛奶當量及5,000萬公斤鮮果。其於澳洲各地具有龐大的生產及冷鏈分銷能力，共有13個廠房設施(包括兩個以合營方式經營的設施)，並擁有可觸達3.5萬名客戶的冷鏈分銷網絡。

公司認為，獲得目標公司優質資產的控制權乃打造區域性市場整合者的又一重要里程碑，從而通過多品類/多品牌的組合，服務亞太地區消費者；目公司具代表性、家喻戶曉的乳製品品牌組合在澳洲有悠久歷史，對一帶一路市場的消費者極具吸引力，因而能為公司提供可觀的市場拓展機遇；有助高端超高溫處理(UHT)奶的發展機遇及供應鏈的協同效應。

蒙牛指出，從供應鏈的角度，目標集團、Burra Foods及Bellamy's之間的合作，將為亞太地區的消費者提供更優質產品的同時帶來更大的協同效應。

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