【市前重點睇】美匯指數升破98 金價回落
2019年11月25日 07:42
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●美匯指數漲至98.26，離岸人民幣(CNH)於7.04關爭持，港匯弱見7.8253，日圓兌美元企108.71，歐元跌至1.1021，英鎊低企1.2845。金價回落至1,460美元。布油處63.42美元，紐油失守58美元。道指期貨上升。
●美國總統特朗普表示，接近與中國達成貿易協議，但香港問題讓情況變得複雜。
●道指上周五(22日)收報27,875點，升109點或0.39%；標指收報3,110點，升6點或0.22%；納指收報8,519點，升13點或0.16%。 https://bit.ly/2OFrTwH
●美國禁受政府補貼電訊商購買華為及中興設備。
●美國10年期國債孳息率跌0.17點子，報1.7706厘。
●港股ADR指數上周五收報26,570點，跌24點。
●即月恒生指數夜期上周五收報26,565點，跌58點，低水30點，成交19,011張。
●紐約期油上周五收報每桶57.77美元，跌0.81美元或1.38%。布蘭特期油收報每桶63.39美元，跌0.58美元或0.91%。
●紐約期金上周五收報每安士1,463.6美元，無升跌。
●英國富時100指數上周五收報7,326點，升88點或1.22%；德國DAX指數報13,163點，升26點或0.2%；法國CAC指數報5,893點，升11點或0.2%。 https://bit.ly/2qKFafk
●英國首相約翰遜承諾不遲過聖誕節，讓英國與歐盟達成的脫歐協議在議會獲得通過。
●傳LVMH提高對Tiffany的收購價至160億美元，雙方接近達成協議。
●歐洲央行：通脹1.6%不可接受，不排除進一步減息。
●中國人民銀行責令虛擬貨幣問題企業立即整改退出，並警告投資者應增強風險防範意識。
●【地產專題】二手樓鬥劈！粉嶺中心年內新低，天璽減五百萬求售。 https://bit.ly/2Dd4JIL
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