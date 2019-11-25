【市前重點睇】美匯指數升破98　金價回落

●美匯指數漲至98.26，離岸人民幣(CNH)於7.04關爭持，港匯弱見7.8253，日圓兌美元企108.71，歐元跌至1.1021，英鎊低企1.2845。金價回落至1,460美元。布油處63.42美元，紐油失守58美元。道指期貨上升。

●美國總統特朗普表示，接近與中國達成貿易協議，但香港問題讓情況變得複雜。

●美國禁受政府補貼電訊商購買華為及中興設備。

●美國10年期國債孳息率跌0.17點子，報1.7706厘。

●港股ADR指數上周五收報26,570點，跌24點。

●即月恒生指數夜期上周五收報26,565點，跌58點，低水30點，成交19,011張。

●紐約期油上周五收報每桶57.77美元，跌0.81美元或1.38%。布蘭特期油收報每桶63.39美元，跌0.58美元或0.91%。

●紐約期金上周五收報每安士1,463.6美元，無升跌。

●英國首相約翰遜承諾不遲過聖誕節，讓英國與歐盟達成的脫歐協議在議會獲得通過。

●傳LVMH提高對Tiffany的收購價至160億美元，雙方接近達成協議。

●歐洲央行：通脹1.6%不可接受，不排除進一步減息。

●中國人民銀行責令虛擬貨幣問題企業立即整改退出，並警告投資者應增強風險防範意識。

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