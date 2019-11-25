一加再加！傳Tiffany收購價調高至167億美元

外媒引述消息報道，全球最大奢侈品集團LVMH就收購美國高級珠寶公司蒂芙尼(Tiffany)的提價再度調高，每股收購出價135美元，意味潛在交易金額將增至167億美元(約1,302億港元)。雙方接近達成協議。

據報道，兩家公司的董事會於周日(24日)召開會議，批准按每股135美元的收購出價，交易最早或於周一(25日)宣布，但正式簽署協議前還有一些障礙需要克服。如交易成功，規模將大過LVMH於2017年動用70億美元收購Christian Dior餘下股權，並為LVMH主席伯納德(Bernard Arnault)有史以來進行的最大筆收購交易。

此前，LVMH於10月是提出約每股120美元收購Tiffany，其後提高至約130美元，即估值由原來的145億美元(約1,131億港元)，上升至157億美元(約1,224億港元)。如今市傳出價為每股135美元，即較最初每股120美元溢價12.5%。

雖然Tiffany的提購價獲提高，但仍低於部分分析師的預期，瑞信早前估計每股交易價格為140美元，Cowen更料可高達160美元。

有分析指，儘管LVMH於2011年斥資52億美元收購珠寶品牌Bulgari(寶格麗)，但相對於時裝業務，其在珠寶市場的優勢並不明顯。倘將Tiffany收歸旗下，可與擁有卡地亞和Van Cleef & Arpels(梵克雅寶)的歷峰集團(Richemont)匹敵。

Tiffany上周五(22日)收市價為125.51美元，跌0.79%。

－－－－－