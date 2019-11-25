IDG能源投資2億人民幣購出行服務平台

重組完成後，目標公司將成為出行服務平台的控股公司。公司指出，出行服務平台將是公司重點發展的業務之一，公司期望密切參與此新業務的營運及監督，以確保其商業發展和穩健業績，並在公司能源行業的專長和戰略合作夥伴的支持的基礎上實現目標公司與公司共同創造的協同價值。

公司決定從出行服務平台這個較獨特的角度入手開展此項潛力巨大的業務。該平台管理數萬司機及車輛，向滴滴等網約車公司提供出行服務。目標公司致力於解決消費者及相關監管機構改善網約車服務質量及提高安全性的需求，亦致力於解決業內目前合規司機供應短缺的問題。

憑借出行服務平台，目標公司將從由其提供的每次出行服務賺取的車費(GMV)中抽取一定比例分成，這將帶來穩健的營運現金流量。公司目標是通過有效的司機和車隊管理來創造價值，通過線上司機數據分析和線下有方的培訓指導來實現。此外，目標公司預期將受益於其股東現有業務的協同效應，包括但不限於燃料成本優化和汽車租賃服務。

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