【股民熱話】香港經濟風雨飄搖　港元資產仍安全嗎？

今年，香港經濟可謂遭逢巨劫，貿易、旅遊、零售業相繼失守如「滑鐵爐」，金融和地產在苦苦支撐，難寄厚望。理論上，經濟踏入下行周期，透過調節貨幣匯率，有助紓緩民生經濟壓力。可在港元聯繫匯率制度之下，港元與美金掛鈎，變相限制了因應經濟情況而調控匯率減壓的空間。股民不禁要問，亂世之下，未來港元聯繫匯率制度將何去何從？持有港元資產仍然安全嗎？

金管局多次強調，聯匯制度36年以來經歷多次經濟周期，即使過去幾年面對大量資金進出，仍然運作良好，制度行之有效，龐大外匯基金，數目相等於香港貨幣基礎的2.5倍，而政府存放外匯基金達1.2萬億港元的財政儲備規模相當於政府26個月的開支，政府連續15年錄得財政盈餘及政府基本上零債務，故香港並不需要亦無意更改聯匯制度云云。

客觀而言，眼前潛在不利港元聯繫匯率制度的因素有三個。首先，中美貿易戰加上本土社會極端動盪，嚴重打擊香港經濟，繼陷入技術性衰退之後，如無意外今年香港經濟將呈負增長，明年的展望悲觀，經濟底子急速轉弱，政府財政可能會惡化，亦難料今次下跌周期會有幾激有幾長，此其一。

其次係，政治風險急升，這裏所指的包括兩個方面。其一是香港內部失人和，政府無能管治，民怨累積；其二是美國火速推動香港人權及民主法案，一旦美國總統特朗普簽署法案實施，中美關係勢必再趨緊張，香港在夾縫之中，難有寧日。若美國給予的獨立關稅地位須每年審視，亦令香港市場的風險上升，不利外資流入，動搖香港作為國際商業和金融中心的地位。

在這兩個大前提之下，將促成第三個因素，就係持續性的本地及海外資金流出香港。不過，當然，至今為止，數據顯示「走資」暫只是一份憂慮，未見好大規模的資金流出。

結論是，香港經濟風險上升，港元聯繫匯率不無挑戰。惟在並未有見到股、樓等資產價格大跌，以及外資大規模撤離下，港元並未見得有「脫鈎」的風險。

其實，世界上沒有一種貨幣或制度能說是百分之百安全，市場風險也時刻在變。要保持港元聯繫制度穩定，最重要是要維持外匯基金規模，確保銀行體系穩健，並保持市場訊息流通和制度高透明度，及時疏導市場不穩情緒，以免傳言擾亂市場秩序。

畢竟人心虛怯，乘虛而入，是大鱷們慣常用來做空圖利的伎倆。投資者一方面要保持頭腦清醒，別自亂陣腳；另一方面宜因應市場的急劇變化，透過將投資產品和市場組合多元化，審慎管控組合風險，積極應對挑戰。

東方產經專欄作者 帥哥

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