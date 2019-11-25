中彩網通設合營　拓智慧零售業務

完成後，合營公司將由眾拓、寧波雲霓及雲碼合夥企業分別擁有51%、14.7%及34.3%。合營公司將主要從事智慧零售業務，其將為線上線下連鎖企業及小微商戶提供聚合支付業務處理系統、會員精準行銷系統、ERP系統開發等服務。

根據合營協議，眾拓亦有條件同意促使公司按發行價每份認股權證0.001港元，向雲碼發行約7億份認股權證作為表現獎勵。每份認股權證附有於認購期內隨時按認購價每股認股權證股份0.054元(可予調整)認購一股認股權證股份之權利，較上日收市價0.034元溢價約58.8%。

假設悉數行使認股權證所附帶之認購權，預期將籌集所得款項總額及淨額分別約為3,853.6萬及3,817.7萬元，擬將淨額用作集團之一般營運資金，即發行認股權證所得款項淨額約56萬元將用作董事及集團僱員酬金；及悉數行使認股權證所附帶之認購權所得款項淨額約3,761.7萬元之50%將用於董事及集團僱員薪酬、20%用於租賃開支、20%用於法律及專業費用及10%用於其他行政及營運開支。

公司指出，在完成上述建議交易前，於今年9月經考慮智能穿戴設備業務持續錄得虧損、面對的激烈競爭及無法適應集團的未來發展方向後，董事會議決停止智能穿戴設備業務，以將集團的資源集中於金融科技服務業務。公司將密切監察彩票業務之業績，並或會考慮在日後終止或縮減該業務。除所披露者外，公司目前並無計劃出售或縮減其現有業務。

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