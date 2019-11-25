【即市分析】港股反覆宜兩手準備
2019年11月25日 09:05
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東方產經專欄作者HS哥：港股繼續受累內憂外患，美國兩院通過《香港人權與民主法案》，國際風險壓埋身，香港的投資氣氛亦自然受打擊。
睇番恒指自11月7日高見27,900點後已無力再上，現價處多條主要平均線之下。短期若然不幸下破11月14日低位26,203點支持，後市就要下望10月10日低位25,521點，故部署上宜作兩手準備。
如果恒指短期能守穩26,203點支持，宜候低買Call博反彈，可揀恒指摩通購(20119)，2020年1月到期，行使價27,500點，實際槓桿約20倍，溢價約5%。相反，一旦確認恒指跌穿26,203點，建議順勢追Put，可選擇恒指瑞信沽(29339)，2020年2月到期，行使價25,859點，實際槓桿約12倍，溢價約5%。
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