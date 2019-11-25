【即市分析】港股反覆宜兩手準備

東方產經專欄作者HS哥：港股繼續受累內憂外患，美國兩院通過《香港人權與民主法案》，國際風險壓埋身，香港的投資氣氛亦自然受打擊。

睇番恒指自11月7日高見27,900點後已無力再上，現價處多條主要平均線之下。短期若然不幸下破11月14日低位26,203點支持，後市就要下望10月10日低位25,521點，故部署上宜作兩手準備。

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