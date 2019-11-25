港股曾飆逾400點 兩萬七關爭持 重磅藍籌發力
2019年11月25日 09:20
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區議會選舉和平順利完成，利好港股氣氛，恒生指數升幅擴至448點，高見27,043點，暫於兩萬七水平徘徊。國企指數升過百點，主板成交140億港元。
幾隻重磅股合力撐市，友邦保險飆2.6%；騰訊升1.7%；滙豐控股、建設銀行、工商銀行及中國移動升逾1%。阿里巴巴明日掛牌，香港交易所漲近2%。
日前被洗倉的雅高控股曾彈48%，高見0.415元，暫升幅收窄至23%。卡森國際亦升逾兩成。中國飛鶴澄清狙擊報告指控失實，股份復牌曾彈6%。
【09:20】騰訊友邦領漲 地產股向好
承接外圍升勢，港股開市升278點，恒生指數報26,873點；國企指數高開73點，報10,579點。
友邦保險升2.8%報79.5港元，是表現最佳藍籌。集團首席執行官兼總裁黃經輝將於明年5底退休，其職位將由中國平安(02318)執行董事、聯席首席執行官及首席保險業務執行官李源祥接替。
騰訊升2.4%報341.8元；滙豐控股升1.1%報58.8元，三大重磅股已合共貢獻恒指168點，佔大市六成升幅。
地產股做好，新鴻基地產及恒基地產升1.6%；長實升1.3%；領展升1.2%；恒隆地產及新世界發展升近1%。
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