A股快報：三大指數窄幅上落

內地股市缺乏方向，滬綜指僅高開0.3點或0.01%，報2,885點；深成指微微低開0.5點或0.01%，至9,626點；創業板指數高開2點或0.14%，報1,682點。

板塊方面，水泥股升0.6%，煤炭股升0.5%，次新股升0.3%，鋼鐵股升0.2%；而石油、有色金屬及釀酒股跌0.2%至0.3%，船舶製造股領跌1.3%。

東晶電子跌停，公司決定終止籌劃重大資產置換及換股吸收合併英雄互娛交易事項。

暴風集團低開6%，公司被裁決向上海歌斐支付轉讓價款4.62億元人民幣。

科信技術低開4%，公司大股東張鋒峰及多名股東擬共減持不逾10.62%股份。

泰和新材停牌，公司擬籌劃發行股份購買資產。

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