傳軟銀本周提WeWork收購建議　涉最多30億美元股份

外電引述消息報道，日本軟銀集團將於本周開始此前商定的一次要約收購，以收購共享工作空間初創企業WeWork最多30億美元(約234億港元)的股份，當中包括由WeWork聯合創辦人諾伊曼(Adam Neumann)持有的高達9.7億美元(約75億港元)的股份。

據悉，此次的要約收購原計劃於11月初開始，但由於軟銀對收購文件進行技術修訂而有所延遲。消息指出，軟銀最早將於周一(25日)宣布有關的要約條款，價格為早前擬定的每股19.19美元。

上周有報道指出，軟銀的管理層一直在尋找一種縮小收購規模的方法，包括限制支付給諾伊曼的金額，因部分管理層認為，向諾伊曼支付的款項過於慷慨。

是次要約收購是軟銀於10月份時達成對WeWork的95億美元(約741億港元)紓困計劃的重要組成部分。軟銀還將向該公司提供65億美元(約507億港元)的債務和股權融資，後者目前正面臨虧損及現金枯竭問題。這將為軟銀控制WeWork約80%的股份鋪平道路，也是與諾伊曼達成的協議的一部分，該協議將讓他放棄對公司的投票控制權，並離開董事會。

除了諾伊曼出售股票所能套現的資金外，軟銀還向他提供5億美元(約39億港元)的信貸額度，以幫助償還其銀行貸款，並向他支付1.85億美元(約14億港元)的諮詢費，作為最初交易的一部分。據消息透露，諾伊曼已經從5億美元的信貸中提取約4億美元(約34億港元)，根據協議條款，他有義務將從是次要約收購中獲得的任何收益用於償還軟銀貸款。

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