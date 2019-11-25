【即市分析】行業踏入旺季　水泥股謀突破…

先睇消息，有內地媒體報道指，截止11月18日，全國P.O 42.5散裝水泥均價，升至每噸486.41元人民幣，與去年高位僅相差7元人民幣，當中河南地區的水泥價格更創新高，銷售旺季傳來利好行業數據，難怪會刺激起資金對板塊之興趣。

再睇業績，中國建材今年首三季盈利增長約36.1%至104.2億元人民幣；海螺水泥今年第3季純利按年升10%至約85.5億元人民幣；華潤水泥首9個月收入按年減少3%至267億元，盈利按年減少4.9%至57.91億元。由上述三隻水泥股業績表現看來，似乎較個別，但整體而言則以偏好為主。

咁大行又點睇呢？中信里昂最近就發表報告指，水泥價格第四季度表現優於預期，尤其中部及東部個別地區之價格，主要受惠季節性因素、削減供應以及定價策略等。該行上調海螺水泥目標價至59.74元，維持「買入」投資評級，並視其為行業首選。至於滙豐研究部則表示，潤泥第三季業績勝該行預測，所以維持其「買入」評級，將目標價上調至9.4元。

走勢上，中國建材及海螺水泥走勢較靚仔，前者股價近幾個月多次挑戰7.5元水平阻力不果，但若然板塊氣氛持續好轉，其破位後上升動力應該非同少可，值得放入觀察名單，候破位跟進，目標價8.5元，跌穿7.3元止蝕。

至於海螺水泥股價近期反覆向上，短期應會挑戰50元關及前高位近51元阻力，現時9日RSI為69，MACD牛叉擴闊，走勢利好，宜候破位跟進，目標價55元，止蝕位49元。

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