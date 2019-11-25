傳中國擬發60億美元主權債　規模破紀錄

外電引述消息透露，中國財政部計劃發行3、5、10以及20年期的美元主權債券，規模或高達60億美元(約468億港元)，創紀錄新高，最快周二(26日)發債。

假設成功發行，將是內地連續第3年發行美元債，並凸顯出內地仍然有興趣擴大可以為其企業和地方政府所用的離岸資金市場。而20年期品種將填補其2018年發行的10年期和30年期美元債之間的空白。

摩根大通私人銀行亞洲固定收益負責人Anne Zhang認為，上述交易確認中國為國內發行人有序發展離岸美元債券市場的決心，而新發債交易將進一步補足主權債曲線。

此前內地亦進行了15年來的首次歐元債發行，而且見到投資者需求，因為他們在負孳息率債券氾濫之際，都渴望大力買入票息為正值的債券。

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