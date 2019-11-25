【專家點評】內地難大幅放鬆流動性

最近一周，因中美貿易談判不順與經濟數據差於預期的影響，A股走势普遍偏軟。其中，中醫藥股和白酒股以及電子零件股出現比較大幅度的回調，尤其是前期漲幅將強勢的行業龍頭回調幅度較大。預計部分基金經理在年末選擇獲利兌現，A股的抱團現象可能有機會出現鬆動。

市場消息方面，市場關注焦點在於中美貿易談判與中國逆周期調控的具體措施。中美貿易談判進展不順，美國總統特朗普在11月19日表示如果不能與中國達成協議，將考慮進一步調高輸美中國商品關稅。除了現有關稅，此前美國制訂對中國加徵的1,560億美元關稅將於12月15日生效，涵蓋大部分電子商品及消費品。目前，中方最關注的是美國何時落實降低對華關稅，美方則強調中國需購買約500億美元的農產品以表誠意。雙方對上述條件發生的時間及次序仍然沒有共識，貿易局面搖擺不定仍對A股表現造成擾動。

另外，中國逆周期調控中，央行低調降息引市場關注。11月18日，人民銀行以利率招標方式開展1800億元逆回購操作，中標利率2.5%，此前為2.55%。11月20日出爐新一期的貸款市場報價利率(LPR)，1年期和5年期以上LPR均較上一期下降5個基點。這是自8月20日首次發布LPR至今，5年期LPR第一次降低。11月16日，央行發布《2019年第三季度貨幣政策執行報告》，其中不再提「把好貨幣供給總閘門」，同時亦將之前的「適時適度進行逆周期調節」調整為「加強逆周期調節」。

央行4年來首次降逆回購利率之舉動可見當前中國經濟下行壓力不容小覷。稍回顧一下10月整體經濟數據：10月份的PMI創下今年2月以來新低；1至10月的固定資產投資增速創新低；10月社會消費品零售總額增創半年新低。顯見，央行開通降息通道是可以理解的。

綜合來說，低迷的經濟基本面與中美貿易談判影響市場走勢，這兩大因素需要時間來淡化或紓緩。市場最大能依靠的就是逆周期調控的措施，降息拐點出現，單央行亦明顯表示會精準把握好調控的度。所以，過往的大水漫灌是不可能再出現的。因此，預測短期內流動性不會大幅放鬆，股票市場仍然以存量資金為主，關注基本面好與低估值標的。

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