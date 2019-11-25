雅高曾飆48%　卡森一度炒高38%

至於已澄清沽空機構Blue Orca Capital報告不準確及具誤導性的卡森，股價亦一度炒高38.7%，至3.65元暫時高位。

雅高公布於2019年11月22日，宏勝所持有的約3.85億股公司股份獲若干證券經紀因股份價格的近期急跌而按照保證金融資安排進行強制出售。

於公告日期，宏勝由梁迦傑全資擁有，而梁迦傑為董事伍晶的配偶。緊隨上述股份出售完成後及於公告日期，宏勝於公司並無股權且不再為公司的主要股東。

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