【即市分析】維他奶股價急跌 係咪撈貨時機？
2019年11月25日 11:15
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東方產經專欄作者司慕渢：曾是投資者寵兒的維他奶國際(00345)，早前公布業績遜預期，市場隨即先走為敬，過去7個交易日沽空比率介乎3成至6成，上周四、周五(21及22日)累跌14%，股價更創1年新低，可否趁機短炒博反彈？
維他奶截至9月底止半年業績，純利錄約5.33億元，按年增長2.99%，每股基本盈利50.2仙，中期息3.8仙。此業績明顯令市場失望，目前往績市盈率高達42倍，以其他龍頭食品股市盈率低於20倍來比較，維他奶估值顯然過高。
投資銀行中信里昂坦言，維他奶中期業績表現低於該行預期，尤其是內地業務增長受限於不利的天氣、匯率及競爭環境。基於業績疲弱，下調其2020至2022年的盈利預測4%至5%，銷售預測亦下調2%至3%，同時降目標價至39元，評級維持「買入」。
基於該股面臨龐大沽壓，暫避在鋒不失為聰明之選。以目前技術來看，14日RSI跌至24，MACD熊叉擴大，後市有機會再尋底，下試1年前的25至27元的橫行區間，料該水平具支持，有意入市者可於此水平小注博反彈，短線上望30元。
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