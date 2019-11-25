港元拆息︰1個月期跌至1.96厘
2019年11月25日 11:27
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至1.54厘；1星期續降至1.85厘；與樓按相關的1個月跌穿2厘，至1.96厘，連跌七日；3個月期報至2.34厘。
25/11/2019
隔夜 1.54655厘
1星期 1.85054厘
2星期 1.90518厘
1個月 1.96714厘
2個月 2.34089厘
3個月 2.34554厘
6個月 2.34571厘
12個月 2.37500厘
22/11/2019
隔夜 1.76000厘
1星期 2.03679厘
2星期 2.03661厘
1個月 2.11530厘
2個月 2.39089厘
3個月 2.35732厘
6個月 2.37643厘
12個月 2.38695厘
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