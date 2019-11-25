港元拆息︰1個月期跌至1.96厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至1.54厘；1星期續降至1.85厘；與樓按相關的1個月跌穿2厘，至1.96厘，連跌七日；3個月期報至2.34厘。

25/11/2019

隔夜 1.54655厘

1星期 1.85054厘

2星期 1.90518厘

1個月 1.96714厘

2個月 2.34089厘

3個月 2.34554厘

6個月 2.34571厘

12個月 2.37500厘

22/11/2019

隔夜 1.76000厘

1星期 2.03679厘

2星期 2.03661厘

1個月 2.11530厘

2個月 2.39089厘

3個月 2.35732厘

6個月 2.37643厘

12個月 2.38695厘

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