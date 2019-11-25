Apple明年擬推5G新iPhone 出貨料突破1億部
2019年11月25日 11:46
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(美聯社圖片)
台灣媒體引述蘋果公司(Apple Inc.)供應鏈消息指出，Apple已向其供應鏈透露2020年新款iPhone的出貨預期，由2020年第三季起至2021年第一季，出貨預期將突破1億部。
據悉，2020年推出的3款新iPhone都可支援5G功能。
分析指出，Apple對新iPhone出貨量的樂觀預測，意味着2020年5G普及速度將會加速。事實上，自三星電子推出首款5G手機後，LG、華為、小米、OPPO及OnePlus等都陸續發布5G智能手機。而隨着Apple料於明年下半年加入5G手機戰團，屆時將引爆5G需求，甚至有望超越三星及華為，成為市場領導者。
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