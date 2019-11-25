【午市重點睇】人民幣企7.036　圓匯低至108.7

2019年11月25日 12:04
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    ●美匯指數企98.26，港匯升至7.8257，離岸人民幣(CNH)於7.036徘徊，日圓兌美元低至108.76，歐元處1.1019，英鎊跌至1.2843。金價於1,461美元水平上落。布油報63.59美元，紐油見57.91美元。道指期貨漲近百點。
    ●恒指半日漲467點或1.76%，報27,062點。https://bit.ly/2pLn8Ju
    -雅高曾飆48%，卡森一度炒高38%。
    -澄清失實報告，中國飛鶴曾漲13%。
    -蒙牛乳業近32億元全購澳洲Lion-Dairy＆Drinks。
    -新股專輯：阿里巴巴定價176元，認購5手獲一手。
    -中國糧油停牌，涉內幕消息。
    ●【即市分析】
    -港股反覆宜兩手準備。https://bit.ly/2XIO4pI
    -行業踏入旺季，水泥股謀突破... https://bit.ly/2L5ypfp
    -維他奶股價急跌，係咪撈貨時機？https://bit.ly/2QMNlTd
    ●【專家點評】內地難大幅放鬆流動性。https://bit.ly/2KR8Hec
    ●A股快報：滬深股市個別發展，水泥股領飆。https://bit.ly/2Ofi89y
    ●傳中國擬發60億美元主權債，規模破紀錄。
    ●亞洲股市：日股曾漲逾200點，韓澳股齊升。
    ●Apple明年擬推5G新iPhone，傳出貨預期突破1億部。
    ●一加再加！傳Tiffany收購價調高至167億美元(約1,302億港元)。https://bit.ly/2XIGPOz
    ●傳軟銀本周提WeWork收購建議，涉最多30億美元股份。
    ●人行不進行逆回購操作，當日實現淨回籠1,800億人民幣。
    -人民幣兌每美元中間價為7.0397，較上日再下調91點子，呈四連跌。
    -人民幣Shibor︰隔夜息續升至2.34厘。
    ●【股民熱話】香港經濟風雨飄搖，港元資產仍安全嗎？https://bit.ly/2KPH4SS
    ●港元拆息︰1個月跌至1.96厘，跌穿2厘。
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