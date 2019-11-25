【午市重點睇】人民幣企7.036 圓匯低至108.7

●美匯指數企98.26，港匯升至7.8257，離岸人民幣(CNH)於7.036徘徊，日圓兌美元低至108.76，歐元處1.1019，英鎊跌至1.2843。金價於1,461美元水平上落。布油報63.59美元，紐油見57.91美元。道指期貨漲近百點。

-雅高曾飆48%，卡森一度炒高38%。

-澄清失實報告，中國飛鶴曾漲13%。

-蒙牛乳業近32億元全購澳洲Lion-Dairy＆Drinks。

-新股專輯：阿里巴巴定價176元，認購5手獲一手。

-中國糧油停牌，涉內幕消息。

●【即市分析】

●傳中國擬發60億美元主權債，規模破紀錄。

●亞洲股市：日股曾漲逾200點，韓澳股齊升。

●Apple明年擬推5G新iPhone，傳出貨預期突破1億部。

●傳軟銀本周提WeWork收購建議，涉最多30億美元股份。

●人行不進行逆回購操作，當日實現淨回籠1,800億人民幣。

-人民幣兌每美元中間價為7.0397，較上日再下調91點子，呈四連跌。

-人民幣Shibor︰隔夜息續升至2.34厘。

●港元拆息︰1個月跌至1.96厘，跌穿2厘。

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