港股格局：李偉傑料27400點有明顯阻力
2019年11月25日 12:11
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美貿談未見確切消息，但年尾仍有機會達成初步協議。港股周一(25日)反彈升穿27,000點，惟上升空間未必太多，預料到27,400點有明顯阻力。
他又指，阿里巴巴周二(26日)上市，雖釋放市場資金，但對港股幫助未必太大，要視乎社會事件發展而定。他預料後市維持短期上升軌跡，在25,900點至28,000點區間上落。
美國聯邦通訊委員會(FCC)以5比0票通過表決，認定華為及中興通訊(00763)對美國構成國家安全風險，消息為中興帶來短期負面情緒，惟消息早已被市場消化。李指出，事件會對其他手機設備股帶來中性影響，如舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)等因為最近出貨量較理想，所以受影響程度未必太大。
中國飛鶴(06186)周一(25日)復牌，李表示，由於股份被狙擊，股價的波動性大，未入市的投資者可保持觀望態度，而持貨者可待股價升至7.3元附近先沽貨避險，待市場淡化消息後可再作新部署。
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