港股格局：李偉傑料27400點有明顯阻力

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美貿談未見確切消息，但年尾仍有機會達成初步協議。港股周一(25日)反彈升穿27,000點，惟上升空間未必太多，預料到27,400點有明顯阻力。

他又指，阿里巴巴周二(26日)上市，雖釋放市場資金，但對港股幫助未必太大，要視乎社會事件發展而定。他預料後市維持短期上升軌跡，在25,900點至28,000點區間上落。

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